وزيرة الثقافة بعد الإدلاء بصوتها: المشاركة بالانتخابات تضمن الحفاظ على المكتسبات
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
أدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبيه للغات بمدينة الشيخ زايد.
وأكدت عقب الإدلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظا علي ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما يساعد علي العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.
وناشدت جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن. بحسب بيان صحفي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106230
عدد المصابين
-
98713
عدد المتعافين
-
6176
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
41992013
عدد المصابين
-
31184544
عدد المتعافين
-
1142731
عدد الوفيات
إعلان