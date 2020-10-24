رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

كتب- محمد سامي:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء المصريين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.​