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محافظ القاهرة: ارتفاع أعداد طلبات التصالح لإدراك المواطنين أهمية تقنين أوضاعهم

11:40 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
محافظ القاهرة: ارتفاع أعداد طلبات التصالح لإدراك المواطنين أهمية تقنين أوضاعهم

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة نظرا لإدراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان، الجمعة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء بضرورة استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

محافظ القاهرة طلبات التصالح مخالفات البناء

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