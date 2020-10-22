القوات المسلحة: اتخاذ الترتيبات لتأمين انتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة المعنية

مصراوي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.

جاء ذلك في إطار استعدادات القوات المسلحة للمساهمة في تأمين انتخابات مجلس النواب 2020.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة فى التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الإنتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة.

وتشترك القوات المسلحة، فى تأمين الإنتخابات بعناصرها بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الأولى فى نطاقها.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة، على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال المساهمة في تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان، حتى تخرج العملية الإنتخابية بالمظهر المشرف والذي يليق بشعب مصر العظيم.