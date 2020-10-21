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حدث في 8 ساعات| تفاصيل قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين.. والأرصاد تطالب بارتداء الملابس الشتوية

06:23 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| تفاصيل قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين.. والأرصاد تطالب بارتداء الملابس الشتوية

السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان جهود مكافحة الإر

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين، وبحث الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان جهود مكافحة الإرهاب والمستجدات في المنطقة، ومطالبة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي رئيس وزراء اليونان الإرهاب وزارة التربية والتعليم الأرصاد الطقس الملابس الشتوية

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