حدث في 8 ساعات| تفاصيل قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين.. والأرصاد تطالب بارتداء الملابس الشتوية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين، وبحث الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان جهود مكافحة الإرهاب والمستجدات في المنطقة، ومطالبة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: