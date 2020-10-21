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غدًا.. "مصر للطيران" تسير 47 رحلة جوية تقل 5600 راكب

05:20 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
غدًا.. "مصر للطيران" تسير 47 رحلة جوية تقل 5600 راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تُسير مصر للطيران، غدًا الخميس، 47 رحلة جوية إلى مدن وعواصم عربية وعالمية، تنقل خلالها 5600 راكب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطيران، اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة تتجه إلى كل من (أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، القصيم، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، جدة، أكرا، لاجوس، أبوجا، موسكو، بغداد، مسقط، چوهانسبرج، عنتيبي).

وأضاف البيان أنه سيتم أيضًا تسيير 9 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوي.​

مصر للطيران رحلات جوية رحلات دولية

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