"الزراعة": جمع وتدوير أكثر من 1.9 مليون طن قش أرز.. و1508 ندوات إرشادية بـ6 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و14 ألفًا و69 فدانًا، وبلغت كمية القش مليونًا و935 ألفًا و496 طنًّا، وإن عدد مواقع تجميع قش الأرز بلغ 683 موقعًا في 6 محافظات؛ حيث تم كبس 764 ألفًا و626 طنًّا، وفرم 496 ألفًا و26 طنًّا، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة مليون و700 ألف و984 فدانًا.



وأضاف عزوز، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل 615 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك إنتاج 460 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.



وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أنه تم تنفيذ 1508 ندوات إرشادية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل، وبصفة خاصة الصيفية وطرق الاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات لها قيمة اقتصادية تسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.



جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقَّعا برتوكول تعاون في أغسطس الماضي؛ لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة)، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.