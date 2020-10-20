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فرجاني ساسي يصل القاهرة ضمن بعثة الوداد المغربي

04:44 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
فرجاني ساسي يصل القاهرة ضمن بعثة الوداد المغربي

فرجاني ساسي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الثلاثاء، فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك والمنتخب التونسي، قادما علي طائرة خاصة ضمن بعثة فريق الوداد المغربي، والتي وصلت لمواجهة الاهلي الوداد المغربي يصل القاهرة على طائرة خاصة لمواجهة الاهلي في لقاء العودة للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب بالمغرب انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

استقبلت سلطات مطار القاهرة، فرجاني ساسي والذي تاخر وصوله القاعدة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل بفندق إقامة فريق الزمالك خلال تواجده في العاصمة المغربية كازابلانكا أثناء مواجهة فريق الرجاء المغربي.

وفور التأكد من شفاء فرجاني ساسي من الفيروس، تم إنهاء اجراءات سفر ضمن بعثة الفريق المغربي التي وصلت القاهرة على طائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بالمطار، وكان له استقبال خاصة من العاملين بالمطار وكذلك الركاب الذين استفسروا عن حالته الصحية.

يلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي على استاد القاهرة السبت المقبلة، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.​

فرجاني ساسي بعثة الوداد المغربي مطار القاهرة

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