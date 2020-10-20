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مد فترة تسوية أوضاع الوافدين الذين دخلوا لبنان "خلسة" حتى آخر ديسمبر المقبل

04:10 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مد فترة تسوية أوضاع الوافدين الذين دخلوا لبنان "خلسة" حتى آخر ديسمبر المقبل

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن دولة لبنان قررت مد فترة تسوية أوضاع الرعايا العرب والأجانب الذين دخلوا بلادها، بطريقة غير شرعية (خلسة) والمخالفين لنظام الإقامة والعمل إلى 31 ديسمبر 2020.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت الملحق العمالي، شيرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، إن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، قررت مد فترة تسوية أوضاع الرعايا العرب والأجانب الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية(خلسة) والمخالفين لنظام الإقامة والعمل إلى 31 ديسمبر 2020.​

وزارة القوى العاملة لبنان الوافدين

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