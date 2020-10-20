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الأرصاد: موجة التقلبات الجوية تبدأ خلال ساعات

01:35 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
الأرصاد: موجة التقلبات الجوية تبدأ خلال ساعات

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بدء موجة التقلبات الجوية المرتقبة التي تشهدها البلاد بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأضاف الخبراء لمصراوي، أن الموجة الباردة الأولى في فصل الخريف، تبدأ خلال ساعات من الآن، لتكون البداية من السواحل الغربية وشمال البلاد، حيث تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة وتشمل (السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس).

وأوضح الخبراء، أن الأمطار تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء وتكون خفيفة على شمال الصعيد، مشيرين إلى أن الموجة تمتد مساء اليوم أو صباح باكر إلى الدلتا والوجه البحري.

وأتاحت هيئة الأرصاد الجوية، العديد من الوسائل لمتابعة آخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، منها النشرات اليومية التي يتم إصدارها من خلال الهيئة، والتنبؤ الأسبوعي لحالة الجو، إلى جانب إمكانية متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذا الموقع الرسمى للهيئة على شبكة الانترنت، أو عبر الاتصال المباشر بالهيئة عن طريق أرقام التليفونات المخصصة لاستقبال الاستفسارات على حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.

الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية حالة الطقس

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