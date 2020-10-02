شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس السبت
كتب - أسامة علي:
توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا على فترات النهار، لطيف ليلا على معظم الانحاء.
وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتكون الشبورة المائية صباحا وخاصة على الطرق الزراعية، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم المناطق، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للأتربة.
وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية للبلاد، وأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:
القاهرة 32
السواحل الشمالية 29
شمال الصعيد 34
جنوب الصعيد 40
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