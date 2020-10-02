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اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن أبوالنمرس بالجيزة

03:00 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن أبوالنمرس بالجيزة

انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها: (طموة - شبرامنت - زاوية أبومسلم - الحرانية - بني يوسف - نزلة الأشطر - منيل شيحة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 2-10-2020 وحتى الساعة 6 من صباح غد السبت الموافق 3-10-2020.

وأضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة نتيجة أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

انقطاع المياه شركة مياه الشرب أبوالنمرس الجيزة

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