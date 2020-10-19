​​​رئيس "الشيوخ" يحدد موعد الانتهاء من لائحة أمانة المجلس

(مصراوي):

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة، ستكون الأساس لعمل اللجنة الخاصة بوضع لائحة المجلس، على أن تنتهي من عملها خلال شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين في الأمانة.

ووافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، في أولى جلساته، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع فيه المجلس أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.

وشهدت جلسة اليوم أداء اليمن الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكلين، حيث فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلين بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.