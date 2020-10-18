أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

شيخ الأزهر يستنكر وصف الإسلام بالإرهاب: "جهل واستفزاز ودعوة للكراهية

11:09 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
شيخ الأزهر يستنكر وصف الإسلام بالإرهاب: "جهل واستفزاز ودعوة للكراهية

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصف الإسلام بالإرهاب من خلال تكرار استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، مؤكدا أن ذلك ينم عن جهل بمبادئ هذا الدين الحنيف الذي يدعو إلى السلام.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر تدوينة على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بالعربية والإنجليزية والفرنسية، جاء فيها "وصفُ الإسلام بالإرهاب يَنُمُّ عن جهلٍ بهذا الدين الحنيف، ومجازفةٌ لا تأخذ في اعتبارها احترام عقيدة الآخرين، ودعوةٌ صريحةٌ للكراهية والعنف، ورجوعٌ إلى وحشية القرون الوسطى، واستفزازٌ كريهٌ لمشاعرِ ما يقربُ من ملياري مسلمٍ".

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات لعدد من المسئولين الفرنسيين اتهموا الإسلام بالإرهاب، بعد حادثة قتل وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الماضية، وراح ضحيتها مدرس للتاريخ قام بعرض صور مسيئة لنبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم.

وكان الأزهر قد أدان حادثة القتل في وقت سابق، مؤكدًا في الوقت ذاته على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيًا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيًا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.

أحمد الطيب الإسلام الإرهاب شيخ الأزهر

الخبر التالى:

بكري: عبدالوهاب عبدالرزاق رئيسا لمجلس الشيوخ وابو شقة وكيلا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا