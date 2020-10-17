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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "إيزي جيت" من بريطانيا

08:20 م السبت 17 أكتوبر 2020
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "إيزي جيت" من بريطانيا

الرحلة السياحية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات "إيزي جيت" البريطانية القادمة من إنجلترا برقم "U28249" على متنها وفد سياحي يضم 54 راكبًا، لزيارة المعالم الطبيعية بمدينة السلام.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة القادمة من مطار "جاتويك" بتقليد رش المياه، وتم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تسيّر الشركة رحلة أسبوعيًا حتى نهاية شهر أكتوبر، مع توقع بزيادة الرحلات خلال شهر نوفمبر.

يذكر أن شركة "إيزي جيت" البريطانية أعلنت تشغيل خط طيران إلى مطار مرسى علم من مطار ميلانو الإيطالي، حيث قررت الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعيًا من مدن ميلانو والبندقية في إيطاليا ورحلة من ألمانيا "برلين".

مطار شرم الشيخ الدولي شرم الشيخ بريطانيا رحلات إيزي جيت

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