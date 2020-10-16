مطار القاهرة: سفر ووصول 192 رحلة لنقل 25 ألف راكب.. اليوم

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، وصول 97 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 95 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 11 ألف راكب>

وقالت مصادر بالمطار، تشهد صالات السفر والوصول خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 25 ألف راكب على متن 192 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين .