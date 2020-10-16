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ضبط أمريكي أخفى مُخدر الماريجوانا داخل «جواربه» بالمطار

02:25 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
ضبط أمريكي أخفى مُخدر الماريجوانا داخل «جواربه» بالمطار

الماريجوانا

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، راكبا أمريكيا من أصل مصري حاول تهريب كمية من مخدرات الماريجوانا، أخفاها داخل «جواربه» لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم تحرير محضر بالواقعة .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، اشتبه حازم ياسين مشرف جمارك الوصول، فى راكب أمريكي من أصل مصري، وتم تكليف عماد صلاح ومحمد صلاح مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب عثر علي مخدر الماريجوانا يخفيها داخل «جواربه» لتضليل رجال الجمارك.

وأمر الدكتور عبد العال نعمان مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف المشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

الماريجوانا مطار القاهرة الدولي الجمارك

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