البيئة: تسليم تمساح ميت يزيد بالغربية لـ "حديقة الحيوان" بالجيزة

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تسليم التمساح الذي عثر عليه أحد الصيادين بمياه النيل بترعة ميت يزيد بالمحلة الكبرى، إلى حديقة الحيوان بالجيزة بعد معاينته وإجراء القياسات العلمية عليه مع استمرار أعمال رصد الترعة للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وكان قد ورد بلاغ من مديرية الزراعة ومديرية الري بالغربية بوجود تمساح عثر عليه أحد الأهالي بترعة ميت يزيد بقرية محلة روح دائرة مركز طنطا، حيث قام بعض الصيادين باصطياده ووضعه داخل صندوق زجاجي للحفاظ عليه وعدم تعريض المواطنين لأي أخطار وقد تم إيداعه بمركز شرطة طنطا حيث أمرت النيابة بتسليمه إلى فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع المختص وقطاع حماية الطبيعة لاستلام التمساح و إجراء كافة المعاينات والقياسات العلمية عليه وتسليمه لحديقة الحيوان بالجيزة.

وقامت اللجنة بمعاينة التمساح حيث اتضح أنه تمساح نيلي طولة 40 سم وحالته الصحية جيدة وقد تم التواصل مع حديقة حيوان الحيزة لتسليمه، كما تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية الري بمحافظة الغربية لمسح جميع المجاري المائية بها، وذلك استمرارا لإجراءات وزارة البيئة في الحفاظ على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.