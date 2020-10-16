مصدر بـ"الكهرباء" يحذر من اختلاف التاريخ والوقت المسجل في العداد

كتب - محمد صلاح:

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأنه يرجى من المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، الحرص على متابعة دقة وصحة التاريخ والوقت المسجل بالعداد، مؤكدًا أنه حال اختلاف التاريخ والوقت المسجل لأي مواطن، يرجى الذهاب للإبلاغ عن ذلك بشركة الكهرباء التابعة له، وذلك حرصًا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار إلى أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء فورًا حتى يتم إعادة الضبط الوقت والتاريخ، وذلك لأنه مع بداية كل شهر يبدأ العداد في الاستهلاك بالمعدل الطبيعي، وفقًا لما يستهلكه المشترك، وهذا يتطلب دقة التاريخ والوقت، لأن كل بداية شهر يبدأ العداد في حساب الاستهلاك حتى نهاية الشهر، ويتكرر هذا باستمرار مع كافة أشهر السنة.​