وزير الدولة للإعلام ينعى الفنان الكبير محمود ياسين
كتب- مصراوي:
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.
وقال هيكل، في بيان له، إن الفقيد الراحل كان فنانا محبا لوطنه، قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة، وسيظل تاريخه حاضرا بيننا من خلال رصيد أعماله الرائعة.
وتقدم هيكل، بخالص التعازي لأسرة الراحل ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته الواسعة.
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