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بعد شهر ونصف.. معتز الدمرداش يغادر قناة المحور لهذا السبب

04:52 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
بعد شهر ونصف.. معتز الدمرداش يغادر قناة المحور لهذا السبب

معتز الدمرداش

كتب - مصراوي

كشفت مصادر خاصة في قناة المحور، عن أن الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم حلقتي الخميس والجمعة من برنامج 90 دقيقة مع معتز، غادر القناة ولن يقدم حلقتي هذا الأسبوع.

وقالت المصادر، لمصراوي، الأربعاء، أن الإعلامي الذي عاد إلى القناة منذ شهر ونصف بعد عام من غيابه عن المشهد الإعلامي المصري قرر إنهاء علاقته بالقناة بالتراضي، وذلك بعد تلقيه عرضا من إحدى القنوات العربية للقيام بإدارة المحتوى فيها، وهو ما تفهمه الدكتور حسن راتب الذي تربطه علاقة صداقة ممتدة مع الدمرداش منذ أكثر من 15 عاما.

كانت قناة المحور أعلنت عودة الإعلامي معتز الدمرداش، مجددا لتقديم أولى حلقات برنامجه الشهير "90 دقيقة"، مطلع سبتمبر الماضي.

معتز الدمرداش قناة المحور برنامج 90 دقيقة

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