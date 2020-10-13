شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأضاف الخبراء، أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريه، و تنشط أحيانا على مناطق من شمال الصعيد.
وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة، جنوب سيناء 35 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و38 درجة".
وأكد الخبراء أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا في طقس الساعات المقبلة عبارة عن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية.
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