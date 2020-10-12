كورونا في 24 ساعة| 129 إصابة وأعراض جديدة وخطيرة.. وموجة شرسة تضرب هذا البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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