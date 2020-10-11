شيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين: "خدعة ابتلعها الكثيرون"
كتب - محمود مصطفى:
استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مقولة "المسلمون إرهابيون؟!"، مؤكدا أنها خدعة ابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم.
وأوضح خلال تغريدة له على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، الأحد، أن الحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر هي أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوروبا، وأنهم الآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان.
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