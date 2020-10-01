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رئيس القومي للمرأة تعرب عن فخرها بكلمة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة

09:11 م الخميس 01 أكتوبر 2020
رئيس القومي للمرأة تعرب عن فخرها بكلمة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة

الدكتورة مايا مرسي

كتبت - نور العمروسي:

تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمته التي تم عرضها بالأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على اعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت مرسي، أن المرأة المصرية تعيش حقبة تاريخية هامة شهدت خلالها إنجازات في وضع المرأة غير مسبوقة، حيث تنعم المرأة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطفرة في الحقوق والمكتسبات التي لم تحدث من قبل والتي كانت منذ سنوات طويلة تمثل حلم بالنسبة لها وأمل تسعى جاهدة للوصول إليه وتحقيقه، مشيرا أنه في عهد الرئيس السيسي تقلدت المرأة مناصب لم تصل إليها من قبل.

وعبرت عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس، التي أكد فيها أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، داعيا الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن ما قاله الرئيس بأن "مصر استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة"، مشيدة أيضا بما جاء في خطاب الرئيس بالأمم المتحدة بأن "المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت مرسي، إلى أن الرئيس دائمًا ما يؤكد في جميع خطاباته أنه مؤيد وداعم للمرأة المصرية، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية حقيقية تدرك مكانة وأهمية مشاركة المرأة، حيث أصبحت المرأة مشارك قوي في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وأصبح العالم من حولنا يشيد بما تشهده المرأة في مصر من تقدير ودعم لدورها الهام من قبل القيادة السياسية، مشيرة أن المرأة المصرية تفخر برئيسها الذي أنصفها وساندها بقوة للمشاركة في جميع المجالات.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة الأمم المتحدة السيسي

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