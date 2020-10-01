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حدث في 8 ساعات| السيسي يعزي في وفاة أمير الكويت.. وتدريب مصري فرنسي عابر بالبحر المتوسط

06:27 م الخميس 01 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يعزي في وفاة أمير الكويت.. وتدريب مصري فرنسي عابر بالبحر المتوسط

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تقديم الرئيس السيسي واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت السابق، وتنفيذ البحرية المصرية والفرنسية تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، واستمرار إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي الرئيس السيسي الطقس وزارة الري القوات المسلحة

الخبر التالى:

مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان - فيديو

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