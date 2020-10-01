قبل غلق باب التقديم.. تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية
كتب– محمد صلاح:
قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة تلقي طلبات التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية أكتوبر الجاري.
ويستعرض "مصراوي"، أهم المعلومات عن المستندات المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
وفيما يلي أهم الشروط والمستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودي":
1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).
2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.
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