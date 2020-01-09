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السيسي يوجه الحكومة ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية بمصر

06:23 م الخميس 09 يناير 2020
السيسي يوجه الحكومة ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية بمصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذا أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم.

على جانب آخر؛ وجه الرئيس السيسي بالعمل على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان وفق مخطط وهيكل زمني واضح، لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، وبما يتفق والأهداف العامة للدولة، مع الاستعانة بدراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد والاستفادة منها.

الرئيس السيسي السيد القصير وزير الزراعة

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