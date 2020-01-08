مجلس الوزراء: جامعة القاهرة الأعلى إنجازًا في حسم الشكاوى

كتبت - داليا شبل:

كشف تقرير رئاسة مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، عن تحقيق جامعة القاهرة، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى الموجهة لها، من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها للجهات والإدارات المختصة.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن تحقيق جامعة القاهرة، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الشفافية والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها، ورصد الشكاوى المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تحسين وتطوير أداء المنظومة التعليمية وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجامعات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها خلال شهر ديسمبر الماضي، لرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها من مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.