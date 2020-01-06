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رئيس الوزراء يصل كاتدرائية المسيح لحضور احتفالات عيد الميلاد

08:15 م الإثنين 06 يناير 2020
رئيس الوزراء يصل كاتدرائية المسيح لحضور احتفالات عيد الميلاد

قداس عيد الميلاد - ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الاثنين، إلى كاتدرائية الميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.

وبدأ منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتوافد المهنئون من كبار رجال الدولة والمسؤولين في التوافد على القداس ومن بينهم محمد شاكر وزير الكهرباء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات الأمنية.

ووصل البابا تواضروس الثاني، إلى الكاتدرائية لترؤس القداس، وفور وصوله قرعت الكاتدرائية أجراسها وفقا للطقس الكنسي.

مصطفى مدبولي كاتدرائية المسيح احتفالات عيد الميلاد العاصمة الإدارية قداس عيد الميلاد البابا تواضروس

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