محافظ الجيزة: رفع الإشغالات بمحيط الكنائس وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الميلاد المجيد

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أنه تقرر إيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم وعمال النظافة في أيام الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين، موجها رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الاثنين - إنه تم الدفع بفرق النظافة بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة استعداداً للاحتفالات والتركيز على أعمال التجميل إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها، مشددا على رفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

وطالب راشد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وأشار إلى أنه تم مراجعة مخرات السيول بمركزي ومدن الصف وأطفيح للتأكد من جاهزيتهما ومتابعة الأرصاد الجوية للوقوف على الحالة الجوية للمحافظة خلال الأعياد، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات شفط مياه الأمطار في حالة هطولها.

وفي سياق آخر، قام محافظ الجيزة بزيارة إلى كنيسة الأقباط الإنجيليين بالجيزة للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن ما تشهده الدولة ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب يعد الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كافة محاولات التفرقة التي يحاول البعض زرعها بغرض التخريب.