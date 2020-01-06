لأول مرة بتاريخ الهيئة.. السكة الحديد تعتمد وثيقة سياسة "السلامة مسئولية الجميع"

كتب- أسامة علي:

اعتمد المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وثيقة سياسة السلامة بالهيئة.

ويعد الإجراء هو الأول من نوعه منذ إنشاء الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك رؤية وهدف بتلك الوثيقة، تتضمن: "مهمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هو توفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة ونظيفة ومتطورة للركاب والبضائع، في حين تهدف الوثيقة إلى تفعيل إجراءات السلامة مبدأ أساسي في جميع العمليات التشغيلية".

ويأتي ذلك من خلال التزام جميع العاملين بالهيئة بالآتي: -

• الاقتناع التام بمبدأ "السلامة مسئولية الجميع".

• نشر ثقافة السلامة بصفة مستمرة بين العاملين بالهيئة والمتعاملين معها.

• تقديم خدمات بمستوى جيد من الجودة بما يحقق راحة وسلامة الركاب وسلامة نقل البضائع وسلامة العاملين بالهيئة.

• تقليل المخاطر المتصلة بأنشطة الهيئة للوصول إلى الحد الأدنى من الحوادث وتقليل الأثار السلبية لها.

• ضمان السلامة بالإتباع الدقيق للقواعد والإجراءات.

• يتم تنقيح هذه السياسة بصورة دورية لضمان التحسين المستمر لآداء السلامة.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم نشر الوثيقة بمختلف أنحاء الهيئة بأماكن ظاهرة للعمال لتنفذ كل جميع ببنودها على أكمل وجه للحفاظ على أمن وسلامة ركاب القطارات وسلامة العاملين بالهيئة.