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زلزال يضرب الغردقة.. ومركز البحوث الفلكية يعلن التفاصيل

11:08 ص الإثنين 06 يناير 2020
زلزال يضرب الغردقة.. ومركز البحوث الفلكية يعلن التفاصيل

نتيجة زلزال

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز البحوث الفلكية، صباح اليوم الاثنين، أن محطات الشبكة القومية رصدت زلزالا على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

وأكد المركز أن تاريخ الحدوث يوم الاثنين الساعة الرابعة و51 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، حيث شهد خط العرض 27.75 شمالا، خط الطول 34.28 شرقا.

وأشار إلى أن المعهد أفاد بعدم وقوع أي خسائر أو إصابات.​

زلزال مركز البحوث الفلكية الغردقة

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