48 ساعة طوارئ.. 5 توجيهات حكومية للمحافظين بشأن الطقس السيئ

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كتب - محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، كافة المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ خاصة التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وطالب في اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المحافظين، بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار حرصا علي سلامة المواطنين.

كما طالب الوزير، المحافظات بمتابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وأشار شعراوي إلى أن غرفة عمليات الوزارة تابعت الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات، مبينًا أن محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية والبحيرة شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي أنحاء كثيرة بها كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه.

وأكد أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات التي تشهد تجمعات وتراكم المياه لمتابعة أعمال شفط المياه بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المعنية لمنع إعاقة حركة المرور وحركة سير المواطنين.

وطلب من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ خلال الـ48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتأكيد علي استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتي تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة.

وقال وزير التنمية المحلية: إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستواصل عملها علي مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات وبالتنسيق مع غرف عمليات المركزية في كل محافظة وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.

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