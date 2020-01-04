بالخطوات والأوراق وأرقام العمارات.. بدء تسليم أول شقق بمشروع جنة في 6 أكتوبر - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم أولى الوحدات في مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر غدا الأحد الموافق 5 يناير، ويستمر التسليم حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وتقع الشقق الجاري تسليمها في نموذج (B) حيث يتم تسليم العمارة رقم 1 يوم 5 يناير والعمارة رقم 2 يوم 6 يناير والعمارة رقم 11 يوم 8 يناير، وتم تحديد يوم 9 يناير للشقق التي لم يتم تسليمها.

كما يتم تسليم العمارات أرقام 12 و13 و14 و15 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 15 يناير، والعمارات من 16 و17 و18 و19 وفي الفترة من 19 يناير وحتى 22 يناير، وتم تحديد يوم 23 يناير لتسليم الوحدات التي لم يتم تسليمها خلال هذا الأسبوع.

والعمارات من 20 و21 و22 و 23 في الفترة من 26 وحتى 29 يناير، والعمارات من 24 و25 يومي 2 و3 فبراير المقبل.

وأعلن الجهاز تخصيص أيام 2 و3 و4 و5 و6 فبراير لتسليم الوحدات التي لم يتسلمها حاجزيها.

وأوضح الجهاز أنه يالنسبة للعمارات 11 و12 و13 و 14 و15 و16 و25 سيتم تسليم 50% من هذه العمارات المطلة على نطاقات تم الانتهاؤ من تنسيق الموقع بها.

خطوات الاستلام:

- التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع المنتزة لإنهاء إجرارات التعاقد.

- سداد 15% دفعة استلام.

- إحضار خطاب من البنك موجه باسم رئيس الجهاز بانهاء العميل التعاقد وتسليم الوحدة.

- إحضار ما يفيد سداد مصاريف الصيانة.

- إحضار كشف حساب للوحدة مدون به ما قام العميل بسداده.

- احضار كشف بجدول المبالغ المتبقية.

- تجهيز صورة الرقم القومي للمخصص له الوحدة والزوج أو الزوجة.

- سداد رسوم وصلة المياه بالمركز التكنولوجي لتحصيل المياه.

- سداد رسوم وصلة الغاز بالمركز التكنولوجي.

- سداد رسوم عداد الكهرباء.

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