محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة مياه الأمطار ويوجه بالاستجابة السريعة لأي بلاغات

القاهرة- أ ش أ:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عدة مناطق بأحياء القاهرة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها القاهرة فجر اليوم.

كما تابع محافظ القاهرة انتشار شفاطات المياه خاصة المتواجدة فس المحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع مما ساعد على انسياب الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للمحافظة والغرف التابعة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال رقمي 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

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