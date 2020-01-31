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رسالة طمأنة للمصريين.. أول تعليق من "زراعة البرلمان" على بيان سد النهضة المشترك

09:36 م الجمعة 31 يناير 2020
رسالة طمأنة للمصريين.. أول تعليق من "زراعة البرلمان" على بيان سد النهضة المشترك

مجلس النواب


كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الخارجية التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بخلافات سد النهضة، بعد خطوة إيجابية وتعبيرًا عن نجاح الدبلوماسية المصرية.

وأضاف الحصري في تصريح لـ"مصراوي"، أن القيادة السياسية نجحت من خلال الدبلوماسية، للوصول إلى نتائج مطمئنة للشعب المصري، تضمن الحفاظ على الحقوق التاريخية لحصة مصر في مياه النيل.

وأشار الحصري، إلى أن وصول المفاوضات بخطوة متقدمة، يعكس حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأجهزة الدولة في إدارة الأزمة دبلوماسيًا، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على الحل القائم على التفاهم وعدم الإضرار بالغير، وهي بالتأكيد رسالة طمأنة للمصريين.

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