"هيئة الكتاب" تصدر التراث الفكري لجمال حمدان

كتب- محمد عاطف:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الجمعة، كتاب التراث الفكري لجمال حمدان، من تحرير الدكتور فتحي محمد مصيلحي، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليًا في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، واختيار حمدان شخصية المعرض.

يتألف الكتاب من 4 أقسام، الأول عن التراث الأكاديمي لحمدان، وفترة عمله بالجامعة، ويتضمن 7 عروض لكتب وبحوث.

أما القسم الثاني فحمل عنوان التراث الفكرى بين العربية والإسلامية وتضمن عروضا لعشرة كتب وبحوث.

فيما اختص القسم الثالث بالتراث الفكري لحمدان في المصريات، واحتوى على عروض لعشرة أعمال وخصص الجزء الأخير للمرتكزات الفكرية عند جمال حمدان وضم 12 أطروحة.

يقع الكتاب في 325 صفحة بسعر 33 جنيهًا، ومتوفر حاليًا في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض.