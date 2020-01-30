القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب القلب

كتب- محمد سامي:

تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والذي يختتم فعالياته غدا 31 يناير الجاري.

يتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات العلمية التى تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية ، وعدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب ، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة فى الفروع العلاجية الأخرى بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة ، و تبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج .

وأكد اللواء طبيب خالد شكري رئيس المؤتمر مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر- على الدعم الذى تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة ، وإستقدام الخبراء الأجانب لتدريب شباب الأطباء وتبادل الخبرات بما ينعكس بشكل إيجابى على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى مدنياً أو عسكرياً.

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات لهم .

كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والإستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة ، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية .