أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

برلماني: المشروع العثماني التوسعي في الشرق الأوسط شبيه بالصهيوني

10:00 م الجمعة 03 يناير 2020
برلماني: المشروع العثماني التوسعي في الشرق الأوسط شبيه بالصهيوني

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن التهديدات المحتملة للأمن القومي المصري على الحدود الغربية مع ليبيا، جاءت نتيجة تصعيد تركي يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

جاء ذلك في بيان له مساء الجمعة، مؤكدًا أن الأمر الذي يستلزم وحدة الصف داخليًا، ويعيد ترتيب الأولويات، مضيفًا أنه لا مجال للمكايدة السياسية على حساب الأمن القومي المصري.

وتابع: "لا يجب التساهل مع كل من تسول له نفسه داخليًا، الترويج للمشروع العثماني التوسعي في الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا، فهو لدينا سواء بسواء كالتوسع الصهيوني في المنطقة، لأن كلا المشروعين ضد أمننا القومي مصريًا وعربيًا.. عاشت مصر مقبرة للغزاة".

مجلس النواب تركيا ليبيا أحداث ليبيا

الخبر التالى:

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان