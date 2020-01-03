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​سكرتير مساعد الوفد: قطار شباب الحزب انطلق ولن يتوقف

08:27 م الجمعة 03 يناير 2020
​سكرتير مساعد الوفد: قطار شباب الحزب انطلق ولن يتوقف

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن مبادرة "الوفد مع الشباب" أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بمعسكر العين السخنة، شهدت فكر جديد لمعسكرات الشباب، يعتمد على منهج علمي محدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الواحد للشباب في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية" في إطار مبادرة الوفد مع الشباب التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.

وأوضح "تهامي" أن معسكر شباب الوفد بالعين السخنة قرر أن يذهب إلى شباب الوفد في المحافظات لنقل هذا الفكر العلمي، قائلًا: "لذلك نحن مستمرون في الذهاب إلى محافظات مصر، خاصة أن قطار شباب الوفد انطلق ولن يتوقف ومن يريد التعلم على أسس ممنهجة عليه الركوب في ذلك القطار".​

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد العين السخنة الإسماعيلية

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