الكهرباء: 25 ألفا و850 ميجاوات زيادة متاحة عن الحمل اليوم

القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة ، بلغت 25 ألفا و850 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد ، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و 750 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس ، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.