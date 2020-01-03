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الحكومة تنفي خصخصة هيئة السكك الحديدية

10:57 ص الجمعة 03 يناير 2020
الحكومة تنفي خصخصة هيئة السكك الحديدية

هيئة السكك الحديدية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية عند نشر أي أخبار، أو معلومات تخص مرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.

السكك الحديدية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي

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