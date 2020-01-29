وزير الإعلام وكبار الكتاب يزورون المتحف المصري الكبير

كتب - محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأربعاء بالمتحف المصري الكبير، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، و كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من كبار الكتاب ورؤساء مجالس الادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

تضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون وموقع ميدان المسلة المعلقة، بالإضافة إلى معمل ترميم الأخشاب الذي ترمم فيه قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع و معمل القطع الثقيلة حيث يعكف الأثريون على ترميم وإعادة تركيب التمثال الخاص بالملك بسماتيك الذي تم اكتشاف العديد من القطع الخاصة به بمنطقة آثار المطرية.

واستمع الحضور، خلال الجولة ، لشرح من اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير ووصفوه بالمشروع العظيم والصرح العملاق الذي يدعو للدهشة والفخر والذي سيكون هدية مصر للإنسانية جمعاء.