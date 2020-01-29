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محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية

02:15 م الأربعاء 29 يناير 2020
محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية

محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

واستمع عبدالعال، خلال اللقاء الدوري بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية بالقاهرة، لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حلها.

شهد اللقاء إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظ القاهرة، وعدد من التنفيذين ورؤساء أحياء المنطقة الشرقية.

خالد عبدالعال مجلس النواب الشرقية
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