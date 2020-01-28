شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 يناير (صور)

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كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

- الأرصاد تكشف أبرد المدن والمحافظات في مصر.. وهذا هو السبب

وكشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكثر المحافظات المصرية برودة.

وقال في تصريح خاص لمصراوي، إن مدينتي سانت كاترين، ونِخِل هما أشد المناطق بردًا، يليهما شمال الصعيد بداية من أكتوبر والفيوم وبني سويف، وأرجع ذلك "للطبيعة القارية للمنطقة.

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كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب شعور المصريين ببرودة أعلى داخل منازلهم مقارنة بنسب البرودة في الشوارع.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

شبين الكوم 09 18

طنطا 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 07 17

سيوة 05 18

بورسعيد 12 18

دمياط 11 17

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 08 17

رأس سدر 10 18

نخل 01 18

نويبع 13 21

طابا 08 19

كاترين 00 13

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 08 21

بنى سويف 07 21

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 23

الأقصر 08 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 06 23

شلاتين 15 24

ابو رماد 16 23

حلايب 16 22

رأس حدربة 17 22