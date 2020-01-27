"القومي للمرأة" تنظم تدريبا لدعم مقدمي خدمات التعامل مع المرأة المعنفة

كتبت- نور العمروسي:

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدريبا لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية فى التعامل مع المرأة المعنفة بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2020.

ويستهدف التدريب 20 من الأطباء وفريق التمريض بمستشفى جامعة أسيوط والذى سيتولى الإشراف على عمل وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات الذى سيتم افتتاحها فى الجامعة.

وأدار فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية كل من الدكتور بهاء شوكت مستشار دولى للصحة الإنجابية وتصميم المناهج، والدكتور أسامة محمود مستشار وزارة الصحة لرعاية الأمومة والطفولة.

وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار الجانب الصحى بوحدة مناهضة العنف بالمجلس في الجلسة الافتتاحية دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحي من خلال إستراتيجية مناهضة العنف ضد المراة ومحور الحماية في إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي من بينها افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات في المستشفيات الجامعية في 3 محافظات إلى جانب خدمات التوعية والتدريبات لكل القطاعات التى تتعامل مع قضايا المرأة.

وشرح شوكت، الدورة التدريبية وما تشمله من موضوعات كالتعريف بالعنف ضد المرأة وأدوار مقدمي الرعاية الصحية للسيدات المعنفات، وعرض الفئات الأكثر عرضة للعنف ضد المرأة وما التصورات والمعتقدات التي تؤثر على رعاية الناجيات وكيفية التعرف على المعنفة.

وأضاف شوكت، دعم الخط الأول وتقييم المخاطر والرعاية الاكلينيكية للناجيات من الاعتداء الجنسي ومبادئ الفحص الطبي الشرعي في حالات الاعتداء الجنسي، وتجارب الناجيات منه.