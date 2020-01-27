عبدالعال: العلاقات المصرية الكينية تشهد زخمًا إيجابيًا على كافة المستويات

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له.

وأشاد عبدالعال بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات التنموية، وفقًا لأولويات الأشقاء في كينيا، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في قطاع البنية التحتية الكينية، والتعاون لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأشقاء الأفارقة من فيروس "سي"، معربًا عن اهتمام مصر بتعزيز التواجد التجاري والاستثماري في كينيا في ضوء التحركات المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

من ناحيته، أعرب جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية، عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة، مشيدًا بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات.

واصطحب عبدالعال ضيفه في جولة داخل مبنى البرلمان، حيث زار الضيف قاعة المجلس والمتحف، واستمع إلى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر، والتي تمتد إلى أكثر من 150 عامًا.

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