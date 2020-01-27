وزير الدفاع يلتقي بخريجى الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بخريجى الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة.

وألقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة قدم من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها للإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكلية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال من الأطباء العسكريين المؤهلين وفقاً لأحدث النظم والمعايير العلمية لإعداد الكوادر المؤهلة القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والبحث العلمى فى مجال الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى .

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة ، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهداً لتأهيل طلبة الكلية لإعداد جيل من الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً عالمياً لتكون لبنة جديدة تضاف إلى القوات المسلحة ، وأن إنشاء كلية الطب

بالقوات المسلحة يأتى إستمراراً لسعى القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته.

وأوصى القائد العام الخريجين بضرورة المحافظة على ما اكتسبوه داخل كلية الطب بالقوات المسلحة من تعليم طبى راق والذى تم بالتعاون مع أعرق كليات الطب بالعالم وعلى رأسها كلية طب جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتنفيذ اختباراتIFOM لطلبة المراحل الدراسية المختلفة لمواصلة العلم والتعلم ليصلوا لأعلى درجات التأهيل فى التخصصات الطبية المختلفة .

وأدار القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع الخريجين استمع خلاله إلى أرائهم و تساؤلاتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .