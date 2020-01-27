عبدالعال للنواب: تعديلات السكك الحديد تستهدف استغلال الموارد غير المستغلة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون السكك الحديد، تهدف إلى تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضي غير المخصصة.

جاء ذلك خلال مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وطالب عبدالعال، النواب بعدم مناقشة مشكلات السكك الحديد، وأن تنصب المناقشات على مشروع القانون، حتى لا نلقى بظلال من الشك على دستورية القانون، مؤكدا أن القانون لا يتضمن استغلال الموارد التي تدخل في نطاق النفع العام.

ويستهدف مشروع القانون، السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها.​